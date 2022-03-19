УФАС по Татарстану направило предупреждения более 40 компаниям по поводу недопустимости повышения цен

Управление ФАС по Татарстану направило письма-предупреждения о недопустимости необоснованного повышения цен более 40 производителям и поставщикам республики. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Письма предупредительного характера получили компании, осуществляющие в том числе реализацию сахара, муки, хлебобулочных изделий, молочных продуктов, мясной продукции, непродовольственных товаров.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане, по данным Татарстанстата с 4 по 11 марта, подорожали говядина, помидоры, маргарин.

На этой неделе заместитель руководителя исполкома Казани, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли, Ильдар Шакиров рассказал, что ситуация в торговле продолжает оставаться напряженной — причем как по продовольственным, так и непродовольственным товарам. Розничные магазины продолжают ощущать повышенный спрос на продукты питания. Шакиров призвал казанцев не делать избыточных запасов.

Татьяна Леухина