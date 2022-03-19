ФСБ предупредила о возможности дрейфа установленных Украиной мин в Черном море в сторону Босфора

Мины, установленные ВМС Украины на подходах к портам в Черном море, могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрыва тросов. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

После начала спецоперации ВМС Украины установили минные заграждения на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный (около 420 штук устаревших типов якорной мины) и якорных речных мин, произведенных в первой половине XX века. Тросы начали обрываться из-за шторма. Сейчас мины под воздействием ветра и течения свободно дрейфуют в западной части Черного моря, пишет ТАСС.

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Сегодня Минобороны РФ сообщило об уничтожении крупного подземного склада ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин. В общей сложности с начала проведения спецоперации ликвидированы 196 украинских беспилотных летательных аппаратов, 1 438 танков и других боевых бронированных машин, 145 установок реактивной системы залпового огня.

Татьяна Леухина