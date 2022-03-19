В Татарстане с момента введения моратория отменили более 2 тысяч проверок бизнеса

В Татарстане с 10 марта, с момента введения моратория, отменили 2 211 проверок бизнеса и прекратили еще 512. Об этом сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

16 марта Министерство экономики РТ провело совещание со всеми контрольно-надзорными органами и с прокуратурой РТ, где обсуждались вопросы проведения проверок в 2022 году.

Пока 57 предпринимателей из 11 муниципалитетов подали заявки на предоставление им кредитных каникул. Властям необходимо усилить работу по вовлечению бизнеса.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сельхозтоваропроизводители Татарстана подали 56 заявок на общую сумму 2,48 млрд рублей на льготное кредитование, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Во вторник в Казани объявили о введении моратория на проведение проверок в отношении представителей малого и среднего бизнеса. Предпринимателей не будут штрафовать за нарушения правил городского благоустройства, которые не несут риска для жизни и здоровья граждан.



8 марта президент России Владимир Путин подписал закон, в котором содержится комплекс социально-экономических мер по поддержке граждан и бизнеса, в том числе и введение моратория на проверки.



Татьяна Леухина