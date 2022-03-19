В Татарстане с момента введения моратория отменили более 2 тысяч проверок бизнеса
В Татарстане с 10 марта, с момента введения моратория, отменили 2 211 проверок бизнеса и прекратили еще 512. Об этом сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.
16 марта Министерство экономики РТ провело совещание со всеми контрольно-надзорными органами и с прокуратурой РТ, где обсуждались вопросы проведения проверок в 2022 году.
Пока 57 предпринимателей из 11 муниципалитетов подали заявки на предоставление им кредитных каникул. Властям необходимо усилить работу по вовлечению бизнеса.
Сельхозтоваропроизводители Татарстана подали 56 заявок на общую сумму 2,48 млрд рублей на льготное кредитование, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.
Во вторник в Казани объявили о введении моратория на проведение проверок в отношении представителей малого и среднего бизнеса. Предпринимателей не будут штрафовать за нарушения правил городского благоустройства, которые не несут риска для жизни и здоровья граждан.
8 марта президент России Владимир Путин подписал закон, в котором содержится комплекс социально-экономических мер по поддержке граждан и бизнеса, в том числе и введение моратория на проверки.
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