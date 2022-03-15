В Казани вводится мораторий на проведение проверок в отношении предпринимателей

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани вводится мораторий на проведение проверок в отношении представителей малого и среднего бизнеса. Предпринимателей не будут штрафовать за нарушения правил городского благоустройства, которые не несут риска для жизни и здоровья граждан. Такое решение принял мэр города Ильсур Метшин на заседании антикризисного штаба.

Подобная мера поддержки бизнеса уже вводилась в период пандемии. Так, в 2020 году казанские предприниматели сэкономили на штрафах 91 млн 455 тыс. рублей, а в прошлом году — 117 млн рублей. О возобновлении проверок представителям бизнеса сообщат дополнительно.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера на «деловом понедельнике» Метшин сообщил, что федеральные и республиканские власти готовят беспрецедентный пакет мер по помощи предприятиям и производствам. Он будет третьим с начала пандемии коронавируса. В него будут входить льготное кредитование, кредитные каникулы, субсидии, а также обнуление ставки НДС для некоторых отраслей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Максим Кокунин