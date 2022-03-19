Медведев: коллапса в экономике России не будет
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что коллапса экономики России из-за санкций не будет. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Медведева, у России есть все возможности для собственного развития. Ранее введенные против страны санкции пошли ей на пользу, заставив активнее развивать импортозамещение во всех отраслях, разрабатывать новые технологии, продукты и лекарства. Он добавил, что правительство уже приняло оперативные решения для поддержки населения и экономики. Среди них — соцвыплаты, дофинансирование высокотехнологичных отраслей, сельского хозяйства и банковского сектора.
Кроме того, он отметил, что у России есть много партнеров как на территории бывшего СССР, так и в Китае, Юго-Восточной Азии, странах Африки. Медведев назвал это огромным и перспективным рынком. Затем замглавы Совбеза РФ добавил, что России нужно развивать свое производство там, где это еще не было сделано. По его словам, это сложная задача, но выполнимая.
16 марта Медведев завел официальный канал в мессенджере Telegram. В своем первом посте он заявил, что «оголтелая русофобия Запада никогда не достигнет дна». 18 марта он отметил, что Россия обладает всеми необходимыми инструментами для создания собственных соцсетей и мессенджеров.
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