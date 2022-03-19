Медведев: коллапса в экономике России не будет

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что коллапса экономики России из-за санкций не будет. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, у России есть все возможности для собственного развития. Ранее введенные против страны санкции пошли ей на пользу, заставив активнее развивать импортозамещение во всех отраслях, разрабатывать новые технологии, продукты и лекарства. Он добавил, что правительство уже приняло оперативные решения для поддержки населения и экономики. Среди них — соцвыплаты, дофинансирование высокотехнологичных отраслей, сельского хозяйства и банковского сектора.

Кроме того, он отметил, что у России есть много партнеров как на территории бывшего СССР, так и в Китае, Юго-Восточной Азии, странах Африки. Медведев назвал это огромным и перспективным рынком. Затем замглавы Совбеза РФ добавил, что России нужно развивать свое производство там, где это еще не было сделано. По его словам, это сложная задача, но выполнимая.

Фото: realnoevremya.ru

16 марта Медведев завел официальный канал в мессенджере Telegram. В своем первом посте он заявил, что «оголтелая русофобия Запада никогда не достигнет дна». 18 марта он отметил, что Россия обладает всеми необходимыми инструментами для создания собственных соцсетей и мессенджеров.

Дарья Акимова