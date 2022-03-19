В Следкоме России возбудили еще два уголовных дела по фактам обстрелов территорий Донбасса

Следственный комитет РФ возбудил два новых уголовных дела по фактам обстрелов территорий Донбасса. Дела заведены по статье о жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ.

Согласно данным ведомства, в начале недели Вооруженные силы Украины произвели обстрел Ворошиловского района Донецка с использованием ракетного комплекса «Точка-У». Кроме того, произведены массированные артиллерийские и минометные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Горловке, Макеевке, Волновахе и других городах, передает «РИА Новости».

Накануне Следком возбудил еще два уголовных дела по фактам обстрелов территорий Донбасса. Преступные действия были совершены украинскими силовиками в период с 15 по 17 марта. Дела завели по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ.



Диана Жиленкова