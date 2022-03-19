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В Минобороны РФ сообщили о нанесении ударов по опорным пунктам украинских националистов

09:18, 19.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Минобороны РФ сообщили о нанесении ударов по опорным пунктам украинских националистов
Фото: mil.ru

Экипажи армейской авиации ВКС России нанесли удары ракетным вооружением по оборудованным укрепленным опорным пунктам украинских националистов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, нанесение авиационных ударов производилось парами с малых и предельно малых высот. В результате также была ликвидирована замаскированная бронетехника.

Отмечается, что удар был нанесен вертолетами Ка-52. Также Минобороны РФ поделилось соответствующими видеокадрами, передает «РИА Новости».

Вчера сообщалось, что российские средства ПВО отразили ракетную атаку по мирному населению Мелитополя. В частности, националисты нанесли удары ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями. Обстрел выполнялся с юго-восточной окраины Запорожья.

Диана Жиленкова
Общество

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