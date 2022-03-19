За сутки в Казани произошло более 200 ДТП

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в столице Татарстана произошло 206 ДТП, в трех из них есть пострадавшие. Так, случились два наезда на пешехода и одно столкновение. Об этом сообщили в ГИБДД Казани.

В минувшую пятницу в городе задержали 16 водителей, которые находились за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Также у семи человек не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отделы полиции доставили двух горожан.

Фото: Максим Платонов (архив)

Несколько дней назад в Зеленодольске девушка за рулем автомобиля Hyundai Elantra сбила 9-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил ушиб правого коленного сустава. После врачебного осмотра пострадавшую отпустили домой.

Диана Жиленкова