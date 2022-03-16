В Зеленодольске произошло ДТП с ребенком

Фото: телеграм-канал «Официальный Зеленодольск»

Вчера в Зеленодольске девушка 1991 года рождения за рулем автомобиля Hyundai Elantra сбила 9-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщается в телеграм-канале «Официальный Зеленодольск».

ДТП произошло около дома №30 по ул. Комсомольской, машина двигалась со стороны ул. Тургенева в направлении ул. Гоголя. В результате аварии ребенок получил ушиб правого коленного сустава. Врачи осмотрели пострадавшую, после чего отпустили домой.

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина (архив)

В прошлую пятницу в Казани произошло 195 ДТП, четыре из которых — с пострадавшими. Девять водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения, у семи водителей не было прав на управление автомобилем. В отделы полиции доставили двух граждан по подозрению в совершении преступлений, сообщили в ГИБДД города.

Максим Кокунин