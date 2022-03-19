В Татарстане стартовала реставрация мечети XVIII столетия — видео

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В Кукморском районе Татарстана стартовала реставрация мечети XVIII столетия. Работы планируют завершить за 2 года, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сегодня мечеть находится в аварийном состоянии. Воссоздавать объект будут по историческим документам. Например, здесь укрепят фундамент и стены. А пол внутри здания сохранился в первозданном виде.

По словам реставраторов, на работы потребуется не менее 100 млн рублей. Восстанавливать мечеть будут на средства благотворителей.

В феврале в Кировском районе Казани стартовали реставрационные работы в Заводской мечети, завершение которых запланировано на осень этого года. Часть сруба намерены перебрать и восстановить. Также запланирована замена досок пола, потолка и реставрация минарета.

Диана Жиленкова