В столице Татарстана началась реставрация Заводской мечети

В Кировском районе Казани стартовали реставрационные работы в Заводской мечети, завершение которых запланировано на осень текущего года. Об этом сообщили в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Здесь уже разобрали внешнюю и внутреннюю обшивку стен, благодаря чему удалось тщательно изучить состояние сруба и определить его дефекты. Часть сруба планируют перебрать и восстановить. Также предполагается замена досок пола, потолка и реставрация минарета.

Одноэтажное деревянное здание было построено в 1897 году, а в 1910 году здесь устроили мечеть. В середине XX века она пережила пожар. Отмечается, что Заводская мечеть является объектом культурного наследия.

Сегодня стало известно, что на реставрацию здания Присутственных мест в Казанском кремле выделят еще почти 400 млн рублей. Работы необходимо завершить до 31 декабря 2022 года. Заказчиком работ выступает Главстрой РТ.

Диана Жиленкова