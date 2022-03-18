LG Electronics приостанавливает поставки в Россию

Компания по производству электроники и бытовой техники LG Electronics объявила о приостановке поставок в Россию. Причина такого решения не уточняется.

— Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, и LG по-прежнему привержена поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи, — цитирует заявление компании ТАСС.

Фото: flickr.com

В начале месяца в России закрылись продажи на официальном сайте Apple. Также американская корпорация объявила об ограничении работы Apple Pay на российской территории.

Затем о приостановке поставок своей продукции на российский рынок сообщила Samsung Electronics. Как пояснили в южнокорейской компании, причиной стали «текущие геополитические события».

Диана Жиленкова