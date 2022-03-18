Российские средства ПВО отразили ракетную атаку по жителям Мелитополя
Российские средства ПВО отразили ракетную атаку по мирным жителям Мелитополя — националисты нанесли удары ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями ночью 18 марта, сообщили в Минобороны РФ.
Обстрел производился с юго-восточной окраины Запорожья — она контролируется украинскими националистическими подразделениями. Украинские комплексы «Точка-У» уничтожили Вооруженные силы РФ двумя ракетами «Искандер», информирует ТАСС.
Ранее в результате обстрела Донецка «Точкой-У» погиб 21 мирный житель, еще 23 человека получили ранения различной степени тяжести. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что личности причастных к преступлению лиц установлены.
Заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявляла, что этот факт необходимо тщательно расследовать.
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