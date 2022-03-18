Жители челнинского микрорайона Замелекесье пожаловались на слив неизвестной жидкости

В челнинском микрорайоне Замелекесье с грузового автомобиля КАМАЗ неизвестные сливали неопределенную жидкость с резким химическим запахом. Соответствующую жалобу местные жители направили в Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана.

Как сообщили в ведомстве, инспекторы возбудили административное расследование. После выезда на место факт слива подтвердился. Также были отобраны пробы атмосферного воздуха и загрязненного снега. Для определения собственника автомобиля направлен запрос в ГИБДД.

В ноябре в Арске экологи обнаружили разлив стоков автомойки и несанкционированную свалку коммунальных отходов. Площадь загрязненного участка составила 170 кв. м. В отношении правонарушителя был составлен протокол по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ.

Диана Жиленкова