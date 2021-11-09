В Арске обнаружили разлив стоков автомойки и свалку коммунальных отходов

В Арске обнаружены разлив стоков автомойки и несанкционированная свалка коммунальных отходов. Площадь загрязненного участка на Сибирском тракте составила 170 кв. м. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана.

В отношении правонарушителя составили протокол по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ «Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления». Также виновное физическое лицо привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ.

Недавно в ведомстве рассказывали об обнаружении свалки бытовых отходов в селе Большие Кабаны Лаишевского района республики. Площадь захламленного участка составила 83 кв. метра.

Диана Жиленкова