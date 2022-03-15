Клишас: если YouTube не будет следовать закону, то видеохостинг заблокируют в России
Если видеохостинг YouTube не будет соблюдать закон, то его заблокируют на российской территории. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
— YouTube должен следовать закону, либо будет заблокирован, — приводит его слова «РИА Новости».
На прошлой неделе YouTube объявил об удалении контента о специальной военной операции России на Украине. Также видеохостинг принял решение заблокировать доступ к каналам, связанным с российскими государственными СМИ по всему миру.
Накануне Роскомнадзор официально внес социальную сеть Instagram, которая принадлежит компании Meta, в реестр запрещенных сайтов. Такое решение объяснили необходимостью обеспечить психологическое здоровье россиян.
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