Клишас: если YouTube не будет следовать закону, то видеохостинг заблокируют в России

Если видеохостинг YouTube не будет соблюдать закон, то его заблокируют на российской территории. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

— YouTube должен следовать закону, либо будет заблокирован, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

На прошлой неделе YouTube объявил об удалении контента о специальной военной операции России на Украине. Также видеохостинг принял решение заблокировать доступ к каналам, связанным с российскими государственными СМИ по всему миру.

Накануне Роскомнадзор официально внес социальную сеть Instagram, которая принадлежит компании Meta, в реестр запрещенных сайтов. Такое решение объяснили необходимостью обеспечить психологическое здоровье россиян.



Диана Жиленкова