В Казани расчистили русло реки Ноксы для предотвращения подтопления близлежащих домов

Коммунальные службы Казани под руководством начальника Управления гражданской защиты исполкома Фердинанта Тимурханова расчистили русло реки Ноксы в Советском районе, чтобы обезопасить близлежащие дома от подтопления. Рабочие убрали толстые ветки, мусор, поваленные деревья и другие преграды, сообщает мэрия города.

Подготовка к таянию снега рядом с Ноксой началась еще в прошлом году. Так, летом в поселке Салмачи увеличили ширину водоотводных канав и расширили некоторые участки русла реки.

— Ситуация будет полностью зависеть от температуры в период вскрытия малых рек. Погодные условия сейчас позволяют всем службам Казани, задействованным в противопаводковых мероприятиях, в полной мере подготовиться к таянию снега, — рассказал Фердинант Тимурханов.

На данный момент средняя высота снежного покрова составляет 67 см. Земля промерзла на глубину до 46 см, а на реках образовался лед толщиной от 7 до 23 см. Специалисты прогнозируют, что сход снега будет постепенным, а пик прохождения паводка придется на третью декаду марта.

Тимурханов отметил, что работы по расчистке территорий рядом с руслами малых рек в Казани выполнены на 84%. По его словам, все необходимые мероприятия планируется завершить до конца следующей недели.

Фото: kzn.ru

Ранее Гидрометцентр Татарстана сообщил, что максимальные уровни воды весеннего половодья большинства водотоков ожидаются около и выше средних многолетних максимальных уровней воды на 0,2—0,6 м. Высота снежного покрова в среднем на территории республики на конец февраля составила 47 см, что соответствует 131% от среднемноголетних значений.

В Казани пик паводка ожидается в третьей декаде марта, когда воздух прогреется до +3... +7 градусов. Чтобы минимизировать риски подтопления, с городских площадей, дорог и тротуаров вывезли свыше 900 тысяч тонн снега.



Максим Кокунин