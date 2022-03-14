Пик паводка в Казани прогнозируется на третью декаду марта

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани пик паводка ожидается в третьей декаде марта, когда воздух прогреется до +3..+7 градусов. Чтобы минимизировать риски подтопления, с городских площадей, дорог и тротуаров вывезли свыше 900 тысяч тонн снега.

В Казани в зону возможного подтопления попадают 337 частных домов, в которых живут 976 человек. Под особым наблюдением находятся территории домов по улице Гривской в районе откачивающей станции №6 МУП и домов в районе ЖК «Волжская гавань» по улицам Запрогонной и 2-й Старо-Аракчинской. Для них установят круглосуточное дежурство, сообщили сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.

Городские власти на сегодняшний день определили 20 пунктов временного размещения граждан общей вместимостью 9 395 человек.

Фото: kzn.ru

Как отметили в мэрии Казани, средняя высота снежного покрова в Татарстане на 12 марта достигала 54 сантиметра, что на 20 см выше средних многолетних значений. В Казани она составила 67 см.

Запасы воды в снеге выше средних в полтора раза. Почва промерзла до 46 см. Как Казань готовится к паводку — в видеорепортаже «Реального времени».

Татьяна Демина