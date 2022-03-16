Гидрометцентр Татарстана: уровни воды весеннего половодья ожидаются выше средних многолетних уровней

Максимальные уровни воды весеннего половодья большинства водотоков ожидаются около и выше средних многолетних максимальных уровней воды на 0,2—0,6 м. Об этом говорится в аналитической консультации Гидрометцентра Татарстана.

Высота снежного покрова в среднем на территории республики на конец

февраля составила 47 см, что соответствует 131% от среднемноголетних значений.

Фото: vk.com/mchs.tatarstan

Слои стока весеннего половодья ожидаются: на реках Предволжья 70—80 мм при среднем многолетнем значении в 69 мм, на реках Предкамья 100—110 мм (среднее многолетнее значение 95 мм); на реках Закамья 60—70 мм (среднее многолетнее значение 62 м).

По прогнозу Гидрометцентра РТ, вскрытие малых рек на территории Татарстана ожидается на 8—10 дней раньше нормы.

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В конце январе в Татарстане утвердили план мероприятий по защите населения и территории республики в период весеннего половодья 2022 года.



В прошлом году республика попала в число регионов, которым грозило подтопление низменных частей населенных пунктов и объектов инфраструктуры в период половодья.

Татьяна Леухина