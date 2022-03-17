Гидрометцентр Татарстана зафиксировал в Казани превышение ПДК аммиака

В воздухе Казани зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) аммиака. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра Татарстана.

Так, превышение ПДК данного вещества зафиксировал пункт наблюдения, расположенный на улице Мартына Межлаука. Концентрация аммиака составила 0,37 мг/кубометр при норме 0,2 мг/кубометр. Наблюдение проводилось в период с 13.00 16 марта до 07.00 17 марта.

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Несколько дней назад в Казани было зафиксировано превышение ПДК формальдегида, фенола и диоксида азота. Загрязняющие вещества обнаружили пункты наблюдений на улицах Татарстан, Болотникова и Мартына Межлаука.

В столице РТ установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости к крупным автодорожным магистралям города. Более подробно — в расследовании «Реального времени».

Диана Жиленкова