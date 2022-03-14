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Гидрометцентр Татарстана зафиксировал превышение ПДК загрязняющих веществ в воздухе

16:06, 14.03.2022 1
Гидрометцентр Татарстана зафиксировал превышение ПДК загрязняющих веществ в воздухе
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Гидрометцентра РТ.

На ПНЗ №3 по улице Мартына Межлаука в Вахитовском районе концентрация формальдегида составляет 0,058 мг/кубометр при допустимой концентрации в 0,05 мг/кубометр.

На ПНЗ №4 по улице Болотникова в Московском районе концентрация фенола достигла 0,012 мг/кубометр при допустимой концентрации в 0,01 мг/кубометр.

Фото: скриншот

НА ПНЗ №5 по улице Татарстан в Вахитовском районе концентрация диоксида азота составила 0,336 мг/кубометр при допустимом значении в 0,2 мг/кубометр.

В Казани установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них располагаются в непосредственной близости к крупным автодорожным магистралям города. Подробнее — в расследовании «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14 мар
    Надоело читать об этом. Лучше скажите,что делается чтобы было все в норме.
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