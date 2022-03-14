Гидрометцентр Татарстана зафиксировал превышение ПДК загрязняющих веществ в воздухе
В Казани зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Гидрометцентра РТ.
На ПНЗ №3 по улице Мартына Межлаука в Вахитовском районе концентрация формальдегида составляет 0,058 мг/кубометр при допустимой концентрации в 0,05 мг/кубометр.
На ПНЗ №4 по улице Болотникова в Московском районе концентрация фенола достигла 0,012 мг/кубометр при допустимой концентрации в 0,01 мг/кубометр.
НА ПНЗ №5 по улице Татарстан в Вахитовском районе концентрация диоксида азота составила 0,336 мг/кубометр при допустимом значении в 0,2 мг/кубометр.
В Казани установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них располагаются в непосредственной близости к крупным автодорожным магистралям города. Подробнее — в расследовании «Реального времени».
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