В Челнах оштрафовали девушку за дискредитацию Вооруженных сил РФ

В Набережных Челнах суд оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба суда.



14 марта ночью она написала на полу кабины лифта и на полу одного из этажей краской черного цвета надписи «Нет войне», оскорбительную запись в отношении президента страны и перечеркнутую латинскую букву «Z». Таким образом, «она совершила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в ДНР и ЛНР».

В судебном заседании, которое прошло в условиях видеоконференцсвязи, девушка признала вину и раскаялась в содеянном.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

При обсуждении наказания судья отметил, что оснований для иной квалификации действий либо прекращения производства по делу не имеется. Правонарушение малозначительным не является, поскольку посягает на общественный порядок и общественную безопасность.

Во вторник Набережночелнинский городской суд оштрафовал местного жителя за плакат, дискредитирующий Вооруженные силы России. Свою вину тот не признал.



Татьяна Леухина