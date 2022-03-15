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Житель Челнов получил штраф в 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России

17:49, 15.03.2022 1
Житель Челнов получил штраф в 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России
Фото: realnoevremya.ru

Набережночелнинский городской суд оштрафовал местного жителя за плакат, дискредитирующий Вооруженные силы России. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации суда, 13 марта мужчина демонстрировал данный плакат на парковке возле торгового центра на заднем стекле своего автомобиля. Было рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КОАП РФ. Нарушителю назначили штраф на сумму 30 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. Челнинец свою вину не признал.

1 марта 39-летний казанец был оштрафован на 10 тысяч рублей за оскорбление сотрудника полиции. Это произошло летом прошлого года около бара «24 часа» на улице Декабристов в Казани. Свою вину мужчина признал.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 мар
    Так 30 тысяч или 10? Вы уж определитесь.
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