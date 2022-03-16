Власти США выделят еще $186 млн на гуманитарную помощь жителям Украины

Фото: Максим Платонов (архив)

Американское правительство планирует выделить еще более $186 млн на оказание гуманитарной помощи жителям Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, средства направляются в качестве поддержки внутренне перемещенных лиц и свыше 3 млн беженцев с Украины. Также госсекретарь США обратил внимание на необходимость содействия беспрепятственному гуманитарному доступу на Украине.

Фото: pixabay.com

Кроме того, Блинкен призвал обеспечить безопасные условия для эвакуации тех, кто хочет покинуть украинские населенные пункты, передает ТАСС.

Накануне американский президент Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом бюджет на остаток текущего года, который предусматривает помощь Украине в размере $13,6 млрд. Байден отметил, что США планируют расширить военную и гуманитарную помощь украинскому государству.

Диана Жиленкова