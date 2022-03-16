Путин подписал указ о мерах социально-экономической стабильности в России

Президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в РФ». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, подразумевается принятие дополнительных мер адресной поддержки различных категорий жителей страны, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В случае необходимости могут быть приняты решения о назначении единовременных денежных выплат.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, указ подразумевает сохранение доступности социальных услуг, бесперебойное функционирование социальных объектов, мониторинг розничных цен на товары первой необходимости, а также принятие дополнительных мер по устранению повышенного спроса на отдельные виды товаров, работ, услуг и др.

Также сегодня Путин анонсировал увеличение в стране МРОТ, прожиточного минимума, зарплат работников бюджетной сферы, соцвыплат и пенсий. Он отметил, что в новых реалиях потребуются структурные изменения экономики.

Диана Жиленкова