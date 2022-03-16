Минтруд России поддержал продление семейных льготных ипотечных программ

Первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина заявила, что Минтруд поддерживает продление льготных ипотечных программ для семей. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о таких мерах поддержки, как выплаты по 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита и семейной ипотеке по ставке до 6%. Сроки продления пока не уточнялись.

Выплаты в 450 тысяч рублей для погашения кредита на покупку жилья или его строительство и на приобретение земельного участка для индивидуальной постройки могут использовать семьи, где третий ребенок или последующие дети родились с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Их возраст или наличие регистрации брака значения не имеет. Кредитный договор необходимо подписать до 1 июля 2023 года.

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых появилась в 2018 году. Изначально ею могли воспользоваться семьи, где родился второй или последующий ребенок с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года. Позже правительство распространило ее и на первенцев. Ипотеку можно оформить до 31 декабря 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На днях вице-премьер РФ Марат Хуснуллин допустил рост ставок по программам льготной ипотеки. Он отметил, что на их поддержку понадобится 200 млрд рублей.

Дарья Акимова