В Нижнекамске закрывают три детских сада из-за малой укомплектованности

В Нижнекамске закроются детсады №34, 41 и 67. Это связано с их малой укомплектованностью, заявили в администрации города.

За последние два года из-за снижения рождаемости число воспитанников детсадов сократилось на 7,3%. В особенности это коснулось старых микрорайонов, где живут в основном люди старшего поколения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Детские сады №41, 34, 67 укомплектованы менее чем на 40—50%, очередность в них практически отсутствует», — приводит НТР-24 сообщение пресс-службы администрации.

Дошкольные образовательные учреждения закроют с 1 июня 2022 года.

На минувшем «деловом понедельнике» в мэрии Казани сообщили о начале строительства нового детского сада возле торгового центра XL. Он будет рассчитан на 220 мест.

Начальник отдела дошкольного образования Минобрнауки РТ Йолдыз Хисамиева в начале марта сообщала, что в Татарстане доступность детсадов для детей в возрасте с трех до семи лет выросла до 97,36%. В 2021 году этот показатель был на уровне 94%.



Татьяна Леухина