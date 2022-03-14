В Казани рядом с торговым центром XL появится детский сад на 220 мест

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Ново-Савиновском районе Казани за торговым центром XL появится новый детский сад. Его строительство уже началось.

Детский сад будет рассчитан на 220 мест, сообщил глава администрации Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани Фанис Нурмухаметов на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Он рассказал, что в прошлом году в двух районах отремонтировали детские сады №93 на ул. Голубятникова и №268 на ул. Челюскина. В 2022-м планируется обновить детский сад №308 по ул. Молодежной.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, в феврале этого года в Ново-Савиновском районе Казани открылся детский сад №150. Он стал первым в городе дошкольным учреждением, где есть группа для слабослышащих детей.



Татьяна Демина