Доступность мест в детских садах Татарстана увеличилась до 97,4%

В Татарстане доступность детсадов для детей в возрасте с трех до семи лет выросла до 97,36%. В 2021 году этот показатель был на уровне 94%, рассказала начальник отдела дошкольного образования Минобрнауки РТ Йолдыз Хисамиева на заседании общественного совета по обсуждению результатов целей и задач ведомства за 2021 год.

По последним данным, 5 877 детей находятся в очереди на места в детсадах. В Татарстане работают 1 993 дошкольные образовательные организации, которые посещают 215 882 ребенка, передает пресс-служба ведомства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Хисамиева добавила, что в 37 районах Татарстана обеспечена 100-процентная доступность мест в детсадах для детей всех возрастных категорий. Еще в восьми муниципалитетах республики доступность дошкольного образования составляет менее 97%. В Казани этот показатель достигает 95,4%, Набережных Челнах — 96,6%, Зеленодольском районе — 97,1%, Пестречинском районе — 89,9%, Лаишевском районе — 91,1% и в Высокогорском районе — 96,7%.

В феврале в Пестречинском районе по национальному проекту «Демография» открылись сразу два детских сада — в селе Богородском и в деревне Куюки. Каждое учреждение оснащено современным пищеблоком, музыкальным и спортивным залами.



Татьяна Леухина