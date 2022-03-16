Песков заявил, что улучшение ситуации на Украине зависит только от переговоров Москвы и Киева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление США о готовности прямых контактов с Россией для улучшения ситуации на Украине, заявил, что все зависит только от российско-украинских переговоров. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Ситуация вокруг Украины может быть улучшена путем достижения договоренностей на переговорах между российской и украинской делегациями», — сказал Песков.

Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс заявил, что США готовы рассмотреть возможность прямых контактов с Россией, если они помогут остановить эскалацию ситуации на Украине.

Фото: посольство России в Белоруссии

Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что переговоры России и Украины идут тяжело и медленно. По его словам, главная задача переговорной группы — найти среди огромного количества сложных вопросов те, по которым можно найти согласие. Он добавил, что эта договоренность должна быть на поколения, чтобы в будущем люди жили в мире, основа которого закладывается этим договорным процессом. Подробнее — в материале «Реального времени».

Максим Кокунин