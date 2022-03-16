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В бассейне «Казаньоргсинтез» организуют сбор пластика для переработки

12:16, 16.03.2022
В бассейне «Казаньоргсинтез» организуют сбор пластика для переработки
Фото: instagram.com/sintez_kazan

В Казани 18 и 19 марта пройдет финал четырех ватерпольного чемпионата России. В бассейне «Казаньоргсинтез» организуют сбор пластика для переработки. Об этом сообщает пресс-служба «Синтеза».

В холле установят специальный контейнер, в который гости матчей смогут сдать пластиковые бутылки от напитков. Экологическую акцию организовали спортивный клуб водных видов спорта «Синтез» совместно с СИБУРом.

Компания поддерживает развитие экономики замкнутого цикла и реализует экологические инициативы в этом направлении в среде спортивных болельщиков.

В турнире, который пройдет в столице Татарстана, будут участвовать казанская команда «Синтез», «Спартак-Волгоград», петербургская «Балтика» и «Динамо СШОР» из Астрахани.

Татьяна Леухина
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