В столице Татарстана пройдет «Финал четырех» по водному поло

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

По решению Федерации водного поло России в Казани пройдут решающие игры Суперлиги чемпионата России по водному поло среди мужских команд. Так, 18 и 19 марта в плавательном бассейне «Оргсинтез» состоится «Финал четырех».

В турнире будут участвовать казанская команда «Синтез», «Спартак-Волгоград», петербургская «Балтика» и «Динамо СШОР» из Астрахани.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

18 марта будет определен состав пар медальных игр. Финальные матчи пройдут на следующий день. Вход на соревнования свободный, однако допускается заполняемость трибун не более 50%, сообщает СК ВВС «Синтез» в Instagram.



Недавно Международная федерация плавания (FINA) отменила юниорский чемпионат мира, который должен был пройти в Казани с 23 по 28 августа 2022 года. В городе также было запланировано проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде с 17 по 22 декабря этого года.



Диана Жиленкова