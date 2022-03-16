МИД России: Москва готова к любым форматам общения с Украиной, если они идут на пользу

Фото: посольство России в Белоруссии

Россия готова к любым форматам общения с Украиной, «если они идут на пользу, дают возможность искать мирные дипломатические решения». Такое заявление сделал директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Однако при таком общении должны безусловно учитываться интересы национальной безопасности России и принципиальные подходы, которые назвал президент страны Владимир Путин, обратил внимание представитель ведомства.

— К настоящему времени состоялись уже три раунда российско-украинских консультаций в Республике Беларусь, переговорный процесс продолжается, — цитирует Пилипсона «РИА Новости».

Напомним, первая встреча российской и украинской делегаций состоялась 28 февраля. Сейчас их встречи продолжаются в формате видеоконференций. По итогам вчерашних переговоров советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Москвы и Киева имеются принципиальные противоречия, однако есть место для компромисса.



Фото: посольство России в Белоруссии

Президент России говорил, что урегулирование ситуации возможно при нескольких условиях. Во-первых, при безусловном учете законных интересов РФ в сфере безопасности. Во-вторых, при признании российского суверенитета над Крымом. В-третьих, с учетом решения задач по демилитаризации и денацификации Украины и обеспечению ее нейтрального статуса.

«Реальное время» продолжает следить за специальной военной операцией России на Украине, о которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Всю важную и актуальную информацию можно найти в специальном сюжете интернет-газеты.

Татьяна Демина