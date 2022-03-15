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Подоляк о переговорах с Россией: имеются принципиальные противоречия, но есть место для компромисса

22:59, 15.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Подоляк о переговорах с Россией: имеются принципиальные противоречия, но есть место для компромисса
Фото: посольство России в Белоруссии

Переговоры российской и украинской делегаций продолжатся завтра, 16 марта. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, ведется сложный и вязкий переговорный процесс. Имеются принципиальные противоречия, однако есть место для компромисса. Подоляк добавил, что в перерыве работа в подгруппах будет продолжена, передает RT.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сам факт продолжения переговоров уже является позитивным. Тем временем советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович допустил, что мирное соглашение между РФ и Украиной может быть достигнуто в течение одной-двух недель.

Диана Жиленкова
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 мар
    Что они там, персональный состав правительства обсуждают? Денежное и вещевое содержание?
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