Минобороны РФ: за сутки поражены 128 военных объектов Украины

Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация за сутки поразила 128 военных объектов Украины, среди которых один ЗРК «Бук-М1», один ЗРК «Оса», четыре радиолокационные станции обнаружения и целеуказания, четыре командных пункта, семь складов вооружения и боеприпасов и 68 мест скопления боевой техники, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.



За сутки авиация и средства противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил сбили два украинских самолета Су-25 в районе Чернигова, один МиГ-29 в районе Новая Быковка и четыре беспилотных летательных аппарата.

Группировка войск Луганской народной республики (ЛНР) в ходе наступательных действий ведет бой в городской черте на северо-западе, северо-востоке и на востоке Северодонецка. Подразделения Донецкой народной республики (ДНР) взяли под контроль населенные пункты Михайловка, Ставка, Ботманка, Васильевка. Ведется бой за Верхнеторецкое.

Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотных летательных аппаратов, 159 зенитных ракетных комплексов, 1 353 танка и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 096 единиц специальной военной автомобильной техники.

Вчера в Минобороны РФ сообщали, что Вооруженные силы России взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области. Также под контролем Росгвардии — украинский город Бердянск.

Маргарита Головатенко