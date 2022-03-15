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Росгвардия взяла под контроль Бердянск

20:35, 15.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Росгвардия взяла под контроль Бердянск
Фото: скриншот видео vk.com/mil

Украинский город Бердянск находится под контролем Росгвардии. Населенный пункт демилитаризован российской армией, сообщает ведомство.

Уточняется, что сотрудники Росгвардии ведут работы по разминированию территории города, убирают с улиц брошенную украинскую военную технику. Также налаживается общественный порядок.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Кроме того, в Бердянск поступило 36 тонн гуманитарного груза. Регулярный гуманитарный конвой проводится под прикрытием сотрудников ведомства, передает ТАСС.

По данным Минобороны РФ, в населенные пункты пяти областей Украины, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) доставлено более 2,7 тысячи тонн гуманитарного груза. За сутки мирное население получило 544 тонны предметов первой необходимости, включая лекарства и продукты питания.

Диана Жиленкова
Общество

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