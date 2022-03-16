Евросоюз запретил сделки с российскими компаниями с долей госучастия 50% и выше

Евросоюз запретил иметь деловые отношения с компаниями из России, в которых доля государственного участия составляет более 50%, сказано в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.



Заключение сделок с компаниями под государственным контролем или имеющим более 50% госучастия запрещено как напрямую, так и через посредников. Еще запрещены отношения с организациями, на долю прибыли которых претендуют правительство РФ или Центробанк, или имеющими отношения с компаниями, в том числе указанными в новом санкционном списке.

К таким компаниям относятся «Оборонпром», Объединенная авиастроительная корпорация, «Уралвагонзавод», «Роснефть», «Транснефть», «Газпромнефть», «Алмаз-Антей», КАМАЗ, «Ростех», «Совкомфлот» и Объединенная судостроительная корпорация, а еще акционерное общество «Производственное объединение Северное машиностроительное предприятие».

Запрет не распространяется на исполнение договоров, заключенных до 16 марта 2022 года.

Руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс сообщал, что администрация США планирует увеличивать санкционное давление на Россию. По его словам, уже применен беспрецедентный по масштабу комплекс мер. Прайс отметил, что введенные против России санкции являются одной из важных мер оказания давления на Кремль, президента РФ Владимира Путина и его окружение.

Маргарита Головатенко