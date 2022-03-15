В США считают, что Россия не должна быть членом Совета Европы

В США считают, что Россия не должна являться членом Совета Европы из-за того, что страна «не разделяет» ценностей данной организации. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Он отметил, что Соединенные Штаты располагают достаточным количеством каналов для коммуникации с РФ. По словам Прайса, американские власти хотят видеть, чтобы российская сторона «серьезно и добросовестно» подходила к использованию данных каналов, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой сообщил о принятии решения о выходе России из Совета Европы. По его словам, страна покидает организацию по собственной воле, такой шаг является взвешенным и обдуманным.

Диана Жиленкова