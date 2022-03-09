Британские ученые доказали, что COVID-19 вызывает уменьшение объема мозга

Фото: Максим Платонов

Ученые из Оксфордского университета доказали, что коронавирус вызывает уменьшение объема мозга. Об этом сообщает газета The Daily Mail.

В исследовании приняли участие 785 человек в возрасте от 51 до 81 года, из них 401 участник переболел COVID-19. Вместе они прошли два сканирования головного мозга, в результате которых выяснилось, что в областях, связанных с обонянием, объем мозга переболевших коронавирусом сократился в среднем на 0,7%.

Исследователи отметили, что уменьшение было более выраженным у пожилых людей и 15 пациентов, которые перенесли заболевание в тяжелой форме и были госпитализированы. По словам ученых, мозг постепенно уменьшается в размерах по мере старения, начиная с 30 или 40-летнего возраста. Данное исследование показало, что коронавирус не только вызывает временное ухудшение когнитивных способностей, но и снижает их навсегда.

Фото: Максим Платонов (архив)

В прошлом месяце ученые из колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета обнаружили схожие молекулярные изменения в мозге пациентов, умерших от COVID-19, и тех, кто страдал от болезни Альцгеймера. Они предположили, что иммунный ответ организма после тяжелой формы COVID-19 вызывает воспаление в головном мозге. Это приводит к дисфункции рианодиновых рецепторов.

Максим Кокунин