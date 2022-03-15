В Челнах экологи обнаружили незаконную снежную свалку

В Набережных Челнах экологи обнаружили незаконную снежную свалку площадью почти 1,3 тысячи «квадратов». Об этом рассказали в Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана.

По данным ведомства, нарушителем является ООО «Русь — Авто». Также по результатам анализов проб снега был установлен 5-й класс опасности.

В отношении юридического лица составили протокол по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. Нарушителя могут оштрафовать на 100 тысяч рублей.

Также сегодня сообщалось, что в Актанышском районе МУП «Коммунсервис» оштрафовали на 210 тысяч рублей за нарушения природоохранного законодательства. В частности, были выявлены превышения нормативов предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ при сбросе сточных вод в ручей.



В прошлом месяце в Казани на улице Торфяной экологи обнаружили снежную свалку размером с футбольное поле. Площадь незаконного складирования снега превысила 8,6 тысячи кв. м. В отношении администрации Советского района города составлен протокол по ч. 1 ст. 8.2. КоАП РФ.



Диана Жиленкова