В Казани обнаружили снежную свалку размером с футбольное поле

В Казани на улице Торфяной, вблизи лодочной станции «Якорь», экологи обнаружили снежную свалку размером с футбольное поле. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана.

Площадь незаконного складирования снега составила 8 620 «квадратов», а объем — 9 482 кубометра. Биотестирование проб показало, что загрязненный снег относится к четвертому классу опасности.

В отношении администрации Советского района города составили протокол по ч. 1 ст. 8.2. КоАП РФ. Согласно этой статье предусмотрен штраф в размере от 100 до 250 тысяч рублей. Материал направили в Советский районный суд Казани для принятия решения.

На прошлой неделе в Чистополе обнаружили снежную свалку площадью 300 «квадратов». В отношении должностного лица составлен административный протокол.

Диана Жиленкова