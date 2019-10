США ввели санкции против россиян, связанных с «фабрикой троллей»

США ввели санкции против трех компаний из России и двух граждан за «вмешательство в выборы».

Так, в черный список попали Денис Кузьмин и Игорь Нестеров, оба связаны с Агентством интернет-исследований («фабрика троллей», компанию связывают со структурами российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного как «повар Путина»), сообщается на сайте Минфина США.

Также ограничительные меры введены в отношении трех компаний, связанных с Пригожиным, — это AUTOLEX TRANSPORT LTD., BERATEX GROUP LIMITED (также известная как BERATEX GROUP LTD.) и LINBURG INDUSTRIES LTD.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против фирмы Maritime Assistance, которая является «подставной компанией» «Совфрахта», а также против ее сотрудников Ивана Окорокова, Карена Степаняна и Ильи Логинова. Все они якобы поставляли топливо Вооруженным силам России в Сирии.