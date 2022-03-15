Зеленский заявил о необходимости признать, что Украине не войти в НАТО

Украина услышала, что не войдет в НАТО, это правда, надо это признать, заявил президент страны Владимир Зеленский. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти, это правда, надо это признавать», — сказал он.

Также украинский президент призвал НАТО установить бесполетную зону над страной, но добавил, что в Киеве понимают, к каким последствиям это может привести. В то же время он назвал опасения участников альянса из-за угрозы третьей мировой войны «самогипнозом».

Фото: pixabay.com

Ранее советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович оценил сроки мирного соглашения между Россией и Украиной. По его словам, оно может быть достигнуто в течение одной-двух недель, самым поздним сроком он назвал май.

Максим Кокунин