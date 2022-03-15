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Евросоюз принял новые санкции против России

11:49, 15.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Евросоюз принял новые санкции против России
Фото: pixabay.com

Евросоюз расширил черный список физических и юридических лиц из России. Об этом заявил Совет ЕС.

Ограничительные меры коснутся инвестиций в нефтяной и энергетический сектора России, импорта продукции из стали и железа из России. Также ЕС запретил экспорт в Россию предметов роскоши.

Фото: pixabay.com

Рейтинговым агентствам запретили предоставлять любые услуги по определению кредитных рейтингов, связанных с РФ, пишет ТАСС.

Вчера послы стран Евросоюза утвердили четвертый пакет антироссийских санкций. Ограничительные меры распространяются на физических и юридических лиц, которые причастны к «агрессии против Украины». В понедельник правительство Австралии ввело санкции в отношении 33 российских бизнесменов и ближайших членов их семей.

Татьяна Леухина
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