Евросоюз принял новые санкции против России

Евросоюз расширил черный список физических и юридических лиц из России. Об этом заявил Совет ЕС.

Ограничительные меры коснутся инвестиций в нефтяной и энергетический сектора России, импорта продукции из стали и железа из России. Также ЕС запретил экспорт в Россию предметов роскоши.

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Рейтинговым агентствам запретили предоставлять любые услуги по определению кредитных рейтингов, связанных с РФ, пишет ТАСС.

Вчера послы стран Евросоюза утвердили четвертый пакет антироссийских санкций. Ограничительные меры распространяются на физических и юридических лиц, которые причастны к «агрессии против Украины». В понедельник правительство Австралии ввело санкции в отношении 33 российских бизнесменов и ближайших членов их семей.



Татьяна Леухина