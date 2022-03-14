Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов

Правительство Австралии ввело санкции в отношении 33 российских бизнесменов и ближайших членов их семей, сообщает «Интерфакс».



Под санкции попали:

владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович;

председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер;

председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев;

председатель правления «Ростеха» Сергей Чемезов;

председатель ПАО «Транснефти» Николай Токарев;

председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов;

гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и др.

«Мы будем продолжать тесно координировать свои действия с нашими партнерами, чтобы заставить Россию дорого заплатить за свои действия», — сказано в заявлении главы МИД Австралии Марис Пейн на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Австралия уже ранее вводила санкции против высокопоставленных российских политиков и чиновников, включая президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, глав МИД, Минобороны, МВД и других ведомств.

Вчера Французское председательство в Совете стран Евросоюза заявило, что доработка и утверждение новых санкций против России на уровне постоянных представительств государств ЕС ожидается 14 марта. Ограничительные меры разработаны по итогам саммита лидеров стран Евросоюза в Версале в конце этой недели. Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий уже представили предложения по новым санкциям в отношении РФ.

Маргарита Головатенко