Госжилфонд при президенте Татарстана: ставка в 7% годовых по программе соципотеки меняться не будет

Фото: Максим Платонов (архив)

Ставка в 7% годовых по программе социальной ипотеки меняться не будет, сообщил заместитель исполнительного директора Госжилфонда при президенте Татарстана Булат Гилманов.

Сохраняются условия — 10% первоначальный взнос, 54 тысячи — цена квадратного метра по строящимся объектам. По новым домам цена пока не определена, отметили в Госжилфонде при президенте Татарстана.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане по состоянию на 12 марта 2022 года было построено 710 тысяч квадратных метров жилья. Темпы строительства опережали прошлогодние показатели на 16%. План строительства соципотечного жилья на 12 марта был выполнен почти на 47%, подрядчики отчитались о сдаче 70 тыс. кв. метров.



Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что правительство страны планирует сохранить часть ипотечных программ с государственной поддержкой, но по некоторым из них ставки могут повысить. В этом году порядка в 200 миллиардов рублей может обойтись поддержка решений, принятых в предыдущие годы, уточнил он.

В начале марта стало известно, что в Татарстане застройщики временно ограничили продажи в жилых комплексах, которые еще не начали строиться. Также приостановлена реализация новых коммерческих проектов.



Луиза Игнатьева