В Татарстане темпы строительства жилья идут с опережением прошлогодних показателей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на сегодняшний день построено 710 тысяч квадратных метров жилья, темпы строительства опережают прошлогодние показатели на 16%. Выполнение плана текущего года — 26%, доложил сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.



План строительства соципотечного жилья выполнен почти на 47%, подрядчики отчитались о сдаче 70 тыс. кв. метров. В сфере индивидуального строительства сдано 3 766 домов, то есть 30% от плана. Всего к концу года должны быть построены минимум 12 454 дома.

План по линии коммерческого строительства выполнен на 14% — сданы 32 многоквартирных дома площадью 132 тыс. кв. м. В этом году планируется построить 146 домов.

Фото: realnoevremya.ru

Всего в 2022 году в Татарстане необходимо построить 2 млн 755 тысяч квадратных метров жилья. В республике за прошлый год были реализованы 12 федеральных проектов и 44 республиканские программы строительства и капремонта. «Реальное время» подробно рассказывало, какие программы в этом году будет реализовывать Минстрой РТ.

Маргарита Головатенко