Пищеперерабатывающим предприятиям Татарстана поступили просьбы погасить все существующие долги в полном объеме

Фото: Ринат Назметдинов

Всем пищеперерабатывающим предприятиям Татарстана поступили информационные письма с просьбой погасить все существующие долги в полном объеме, а также о поставке нового сырья по стопроцентной оплате товара. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Например, для хлебопеков стоимость упаковки выросла на 70%, на маргарин — на 65%, на хлебопекарные улучшители — на 50%. Без выполнения этих условий поставщики не готовы отгружать новые партия сырья.

Фото: скриншот презентации

— Для решения этой проблемы мы договорились с Казанским жировым комбинатом, с холдинговой компанией «Агросила», с «Ак Барсом» о поставке масла подсолнечного и сахара по фиксированным ценам на полгода, — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.



Фото: Ринат Назметдинов

Для обеспечения бесперебойной работы хлебопекарных предприятий президент Татарстана Рустам Минниханов принял решение о создании резервного фонда запасов муки. В хлебопекарную отрасль направляется 300 млн рублей, в том числе федеральных средств 58,8 млн на условиях софинансирования и 240 млн из бюджета республики на производство социальных видов хлеба. Постановление правительства об этом уже вышло.

Зяббаров заверил, что предпосылок возникновения продовольственного дефицита нет. Сейчас ситуация стабилизируется, запасы в сетях увеличиваются.



Людмила Губаева