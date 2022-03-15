Минсельхозпрод Татарстана: предпосылок возникновения продовольственного дефицита нет

Фото: Максим Платонов (архив)

Предпосылок возникновения продовольственного дефицита нет. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.



Однако за прошедшую неделю объем закупок по сахару вырос в 16 раз, по гречке — в пять раз, по соли — в семь раз, по подсолнечному маслу — в девять раз. Именно поэтому мы наблюдаем пустые полки, подытожил Зяббаров.

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Сейчас ситуация стабилизируется, запасы в сетях увеличиваются, добавил глава Минсельхозпрода РТ.

Напомним, в Татарстане работают две комиссии — первая курирует продовольственные товары, а вторая — непродовольственные. Они еженедельно мониторят цены в магазинах. Как заверяют власти республики, товар на складах есть. Однако продукцию в магазинах быстро скупают, и в результате возникает искусственный ажиотаж.



Людмила Губаева