Новости общества

11:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минсельхозпрод Татарстана: предпосылок возникновения продовольственного дефицита нет

09:17, 15.03.2022 5
Минсельхозпрод Татарстана: предпосылок возникновения продовольственного дефицита нет
Фото: Максим Платонов (архив)

Предпосылок возникновения продовольственного дефицита нет. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

Однако за прошедшую неделю объем закупок по сахару вырос в 16 раз, по гречке — в пять раз, по соли — в семь раз, по подсолнечному маслу — в девять раз. Именно поэтому мы наблюдаем пустые полки, подытожил Зяббаров.

скриншот трансляции

Сейчас ситуация стабилизируется, запасы в сетях увеличиваются, добавил глава Минсельхозпрода РТ.

Напомним, в Татарстане работают две комиссии — первая курирует продовольственные товары, а вторая — непродовольственные. Они еженедельно мониторят цены в магазинах. Как заверяют власти республики, товар на складах есть. Однако продукцию в магазинах быстро скупают, и в результате возникает искусственный ажиотаж.

Людмила Губаева
ОбществоВластьПромышленностьАгропромБизнесРозничная торговля Татарстан

Новости партнеров

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 15 мар
    Сахар килограм 80 рублей стоит. это же не нормально!
    Ответить
    Анонимно 15 мар
    Скоро по 150 будет дёшево...
    Ответить
    Анонимно 15 мар
    А где он есть вообще?
    Ответить
  • Анонимно 15 мар
    блин, искусственно поднимают цены
    Ответить
    Анонимно 15 мар
    Нет, не искусственно
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также