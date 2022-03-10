Президент Татарстана поручил создать резервный фонд запасов муки

Производство хлебобулочных и молочных изделий в Татарстане идет в привычном режиме

Для обеспечения бесперебойной работы хлебопекарных предприятий президент Татарстана Рустам Минниханов поручил создать резервный фонд запасов муки, сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова. Этим вопросом занимается Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ.

— Мы фиксируем спрос на продукты. В частности, речь идет о сахаре и муке. Президент об этом проинформирован, он дал поручение организовать достаточное количество этих продуктов на полках магазинов. На сегодняшний день сахарные заводы, которые есть в республике, имеют свободный запас порядка 11 тысяч тонн сахарного песка. И для обеспечения наших жителей этих запасов вполне достаточно, вплоть до нового урожая сахарной свеклы, — заверила она.

По ее словам, продолжится работа по финансовой поддержке производителей для недопущения роста цен на социально значимые категории продуктов. На это в текущем году предусмотрено порядка 150 миллионов рублей, чтобы компенсировать и сдержать стоимость хлеба.

— Что касается товаров первой необходимости, это производство хлебобулочных и молочных изделий, оно идет в привычном режиме. В этом президент сам убедился, когда в выходные и праздничные дни посетил и молочный комбинат, и производство хлебобулочных изделий. Объемы на сегодняшний день не снижаются. Более того, как доложили президенту руководители этих предприятий, за счет инвестиционных программ и государственной поддержки идет полная плановая модернизация производств, что позволит увеличить и объем выпускаемой продукции, и ее номенклатуру. То есть мы готовы и выпускать больше хлеба и молочной продукции, и разнообразить ассортимент, который на сегодняшний день там имеется, — объяснила Галимова.

Сейчас есть необходимость держать на контроле и ценообразование, и наличие товаров



По поручению президента Татарстана в республике еженедельно ведется мониторинг цен, ранее его выполняли раз в месяц, напомнила Галимова. По ее словам, сейчас есть необходимость держать на контроле и ценообразование, и наличие товаров.

— Созданы две комиссии. Одна курирует продовольственные товары, и за эту комиссию отвечает Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ. Вторая комиссия непродовольственные товары курирует. За ней закреплено Министерство промышленности и торговли РТ в лице вице-премьера, профильного министра. В целом, опорным ведомством, которое занимается организацией всей работы, на сегодняшний день является Министерство экономики РТ, — уточнила она.

Фото: Максим Платонов (архив)

По словам Галимовой, сегодня пройдет очередное совещание с главами муниципальных образований республики, с министерствами и ведомствами.



Никакого дефицита не возникло. Ни тогда, ни сейчас его не будет

Всех продуктов в Татарстане достаточно. Такие продукты, как хлеб и мука, с полок магазинов не исчезали.

— Никакого дефицита не возникло. Ни тогда, ни сейчас его не будет, — уверят Галимова.

По ее словам, правительство ставит задачу не допустить спекуляций. Галимова напомнила, что некоторые сети магазинов пошли на то, чтобы выдавать ограниченное количество продуктов в одни руки.

Фото: Максим Платонов (архив)

— Исключительно для того, чтобы искусственный ажиотаж не взвинтил цены на эти продукты, — заключила Галимова.

По данным торговых сетей, непродовольственных товаров, на которые сегодня также наблюдается спрос, на складах достаточное количество.

— Их на складах сегодня в таком количестве, что до 200 дней достаточно, чтобы заполнить прилавки, пополнять по мере необходимости. Это непосредственно на складах. То есть, если будет спрос выше, то готовы и склады дополнительно загружать, — рассказала Галимова.

Татьяна Демина